Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu

Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Giresun'da görevli emniyet müdürlerinden sorumlu "mahrem imamı" Trabzon'da gözaltına alındı.

Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Giresun'da görevli emniyet müdürlerinden sorumlu "mahrem imamı" Trabzon'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun adli makamlarınca "FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan aranan, örgüte müzahir kapatılan bir kolejde öğretmen olarak çalışan ve örgütün Giresun'da görevli emniyet müdürlerinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu öne sürülen E.B. gözaltına alındı.

Zanlının üst aramasında, 6 bin 550 lira ele geçirildi.

Şüphelinin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:25 Kaynak: AA

Giresun, Trabzon, Güncel
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