Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu: 4 Gözaltı

Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu: 4 Gözaltı

26 dakika önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün hücre evi yapılanması ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik Akçaabat ilçesinde 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün "bölge talebe mesulü" olan inşaat teknikeri D.A.Y, ev kadını E.Y, "esnaf mütevelli heyeti sorumlusu ve ilçe imamı" olan özel eğitim kurumu çalışanı O.E. ile özel yurt müdürü S.E. gözaltına alındı.

ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen zanlıların işlemleri, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:54 Kaynak: AA

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