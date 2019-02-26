Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu: 4 Gözaltı
26 dakika önce
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Trabzon
'un Akçaabat
ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün hücre evi yapılanması ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik Akçaabat ilçesinde 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün "bölge talebe mesulü" olan inşaat teknikeri D.A.Y, ev kadını E.Y, "esnaf mütevelli heyeti sorumlusu ve ilçe imamı" olan özel eğitim kurumu çalışanı O.E. ile özel yurt müdürü S.E. gözaltına alındı.
ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen zanlıların işlemleri, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
'nde sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:54 Kaynak: AA
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