Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranan F.P. ve M.P'nin yapılan çalışmalarda Yalıncak Mahallesi'nde bir adreste olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Operasyonda M.P. ve F.P'nin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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