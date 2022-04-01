Trabzon'da fidanlara şehitlerin isimleri verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da fidanlara şehitlerin isimleri verildi

01.04.2022 14:09
Trabzon'da fidanlara şehitlerin isimleri verildi

Trabzon'da hatıra ormanına dikilen fidanlara şehitlerin isimleri verildi.

Trabzon'da hatıra ormanına dikilen fidanlara şehitlerin isimleri verildi.

Ortahisar Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesi işbirliğinde Soğuksu Mahallesi'nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, her mahalleye en az bir park hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Küresel ısınmanın hızla arttığı bu zaman diliminde ilçemizdeki yeşil alan miktarını artırmayı çok önemli görüyoruz." dedi.

Genç, hem şehitlere hem de şehit ailelerine karşı vefa borçlarını ödemeye gayret ettiklerini vurgulayarak, "Şehitlik makamı öylesine yüce bir makam ki ne yapsak, hangi faaliyette bulunursak bulunalım, şehitlerimizin fedakarlığını hiçbir şekilde ödeyemeyiz." diye konuştu.

Hatıra ormanına dikilen çam ve meyve fidanlarına Trabzonlu şehitlerin adları verildi. Fidanlara, şehitlerin unvan ve adlarının yazdığı isimlikler asıldı.

YORUMLAR
500

Orman Bölge Müdürlüğü, Ortahisar, Trabzon, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da fidanlara şehitlerin isimleri verildi - Son Dakika


Son Dakika
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
14:00 Eşini öldürdüğü silahla intihar etti: Çocukları kimsesiz kaldı
13:47 Erkek şiddeti bir türlü son bulmuyor! Tartıştığı sevgilisine sokak ortasında saldırdı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:15:30. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da fidanlara şehitlerin isimleri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement