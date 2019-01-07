Trabzon'da Fidye Operasyonu
41 dakika önce
Trabzon'da Irak uyruklu kişiyi kaçırarak fidye istediği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Trabzon
'da Irak
uyruklu kişiyi kaçırarak fidye istediği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu F.A.H'yi kaçırarak 40 bin dolar fidye istendiği bilgisini alan polis ekipleri, il merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçırılan kişiyle arkadaş oldukları tespit edilen S.M.B, Y.S.T, H.Ö ve E.B yakalandı.
Yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlanlarından gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:22 Kaynak: AA
"Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu!
Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu
İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı