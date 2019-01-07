Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fidye Operasyonu

Trabzon'da Fidye Operasyonu

41 dakika önce

Trabzon'da Irak uyruklu kişiyi kaçırarak fidye istediği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da Fidye Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da Irak uyruklu kişiyi kaçırarak fidye istediği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu F.A.H'yi kaçırarak 40 bin dolar fidye istendiği bilgisini alan polis ekipleri, il merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçırılan kişiyle arkadaş oldukları tespit edilen S.M.B, Y.S.T, H.Ö ve E.B yakalandı.

Yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlanlarından gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Polis, Irak, Trabzon, Güncel
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