Trabzon'da fındık hasadına başlandı - Son Dakika

Trabzon'da fındık hasadına başlandı

Trabzon'da üreticiler, fındığın olgunlaşmasıyla hasada başladı.

Trabzon'da fındık hasadına başlandı, System.String[]

Trabzon'da üreticiler, fındığın olgunlaşmasıyla hasada başladı.

Hasat töreni, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) koordinasyonunda 2013 yılında başlatılan "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında yaşlı ağaçların sökülerek yeni fidanların dikilmesi ile Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'nde oluşturulan örnek fındık bahçesinde gerçekleştirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, fındığın, emek ve alın terinin toprakla bütünleştiği önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli stratejik ürününün fındık olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, ülkenin bu ürünün ihracatından yılda 2 milyar 200 milyon doları aşkın gelir elde ettiğinin altını çizdi.

Ustaoğlu, Türkiye'nin, dünyadaki fındık üretiminin de yüzde 75'ine hakim olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce açıkladığı fındık fiyatının tatmin edici olduğunu dile getiren Ustaoğlu, açıklanan fiyatın bölge üreticilerini sevindirdiğini aktardı.

Ustaoğlu, bölgede yaklaşık 60 bin dekarda fındık üretildiğini belirterek, "Fındık, 61 binin üzerinde çiftçimizin temel geçim kaynağı. Bu yıl rekoltede 41 tonun üzerinde beklentimiz var." dedi.

Türkiye'nin fındık ihracatının önemli bölümünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğini ifade eden Ustaoğlu, "Fındık ihracatının yüzde 50'sinden fazlasıyla Trabzon ihracatta rekor kırıyor." diye konuştu.

Ustaoğlu, oluşturulan örnek fındık bahçeleriyle dekarda 80-100 kilogram olan üretim miktarının, 200-250 kilograma çıkmasına çalıştıklarını dile getirerek, bu tür projelerle hedefe ulaşmayı arzuladıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da bu yıl için açıklanan tahmini rekoltenin 700 bin ton civarında olduğunu anımsatarak, bunun da 40 bin tondan fazlasının Trabzon'da üretilmesinin beklendiğini söyledi.

Fındık fiyatının hasat öncesinde açıklandığına dikkati çeken Zorluoğlu, "Fındık fiyatları 22 ve 22,5 lira olarak açıklandı. İlave desteklerle buna 2'şer lira daha eklemek lazım. Gerçekten önemli bir rakam." dedi.

Konuşmaların ardından örnek bahçeyi gezen Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, bir süre fındık topladı.

Fındık hasat törenine, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cahit Gülbay, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, TTB Başkanı Eyüp Ergan ve diğer ilgililer katıldı.

Türkiye, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 16:41

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da fındık hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi

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