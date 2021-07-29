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Trabzon'da fındık hasat tarihleri belli oldu - Son Dakika

Trabzon'da fındık hasat tarihleri belli oldu

29.07.2021 12:43
Trabzon'da fındık hasat tarihleri belli oldu, System.String[]

Trabzon'da fındık hasadı sahil kesimlerinde 7, Orta kesimlerde 12, yüksek kesimlerde ise 20 Ağustos'ta başlanacak.

Trabzon'da fındık hasadı sahil kesimlerinde 7, Orta kesimlerde 12, yüksek kesimlerde ise 20 Ağustos'ta başlanacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada sahil kesiminde (0-250 metre arası rakım) 07 Ağustos/2021, orta kesiminde (25 1-500 metre arası rakım) 12 Ağustos, yüksek kesiminde (500 metre ve üzeri rakım) yerde 20 Ağustos tarihlerinde fındık hasadının yapılması karar verildi.

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Başkanlığında 2021 yılı Fındık hasat tarihi ve Fındık İhracatının belirlenme tarihi toplantısı 28.07.2021 tarihinde gerçekleşti. Arazi çalışmaları ve komisyon toplantısına katılan Akçaabat Ziraat Odası Genel Sekreteri Ziraat Mühendisi Veysel Baki, "Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı" nın 4 üncü maddesinin (ğ) fıkrasına istinaden, "Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına Dair Genelge" çerçevesinde, Trabzon ilinde fındık toplama ve ihraç tarihlerinin tespiti için, T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sayın Halil Şaşmaz beyin başkanlığında, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı, Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğü, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TMO Trabzon Şube Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığı ve Fiskobirlik Genel Müdürlüğü kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan komisyonumuzca, yapılan toplantı sonucunda, Trabzon ili ve ilçelerinin; Sahil kesiminde (0-250 metre arası rakım) 7 Ağustos 2021, orta Kesiminde (25 1-500 metre arası rakım) 12 Ağustos, yüksek kesiminde (500 metre ve üzeri rakım) 20 Ağustos tarihlerinde fındık hasadının yapılması kararlaştırılmıştır" dedi.

Fındık hasadında belirtilen kriterlerin dikkate alınarak yapılması gerektiğini kaydeden Baki, "Fındık zuruflarının (çotanakların) iyice sararıp, kızarıp kahverengileşmeye başlaması, fındığın sert kabuğunun yüzde 75 oranında kızarması,tanelerin sert kabuğunun içinden kolayca çıkabilmesi, iç fındık zar renginin koyu krem rengine dönüşmesi,dalda bulunan fındığın nem oranının yüzde 30'un altına düşmesi, sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan dalların sallandığı zaman mevcut meyvelerin yüzde 75'inin daldan döküldüğü belirlenince hasadın başlaması gerekir. Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda birçok sorunlar meydana gelir. Meyve kalitesi düşer. İç buruşuk miktarı artar. Randıman düşük olur. Kurutulmuş tanelerde tane rengi donuk kalır. Ürünün depolanmasında sorunlar meydana getirir. Hasadı yapılan fındıklar harman yerlerinde ince serilmeli ve iyice kurutulmalıdır. Üst üste yığınlar halinde bırakılmamalıdır. Çok kalın serilen ya da yığınlar halinde bırakılan fındıklarda sıcaklığın yükselmesi ile fındıkta acılaşmaya; nispi nem oranının artması da kızışmaya, küflenmeye yol açabilir. Özellikle insan ve hayvan sağlığı için zararlı olan Aflatoksin adı verilen tanınmış kanserojen madde meydana gelir. Naylon ya da bez brandalar ürüne temas etmeyecek şekilde yağışlı havalarda üzeri örtülmelidir. Fındıklar kurutulduktan sonra naylon çuvallara konulmamalıdır. Gözenekli ya da jüt çuvallara konulmalıdır. Depo olarak kullanılacak yerin serin kuru ve havalanabilir nitelikte olması gerekir. Bu şartlarda fındıklar 1 yıl muhafaza edilebilir. Bunun için depo içi sıcaklığının 2-4,5 C'de ve nispi nemin yüzde 55-60 arasında olması gerekir" diye konuştu. - TRABZON

Trabzon'da fındık hasat tarihleri belli oldu
Trabzon'da fındık hasat tarihleri belli oldu
Trabzon'da fındık hasat tarihleri belli oldu

Ticaret, Trabzon, Fındık, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da fındık hasat tarihleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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