Trabzon'da fındık sektöründe hizmet veren firma ihracat yaptığı ülke sayısını 90'a yükseltmeyi hedefliyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde faaliyet gösteren ve 56 ülkeye fındık ihraç eden firma, satış yaptığı ülke sayısını 90'a çıkarmayı hedefliyor.

Arslantürk Tarım Ürünleri Sanayi İhracat ve İthalat AŞ Genel Müdürü Sebahattin Arslantürk, AA muhabirine, 1950'de faaliyete başlayan şirket bünyesinde 1983'te tüccarlıktan sanayiciliğe geçerek ilk fabrikayı açtıklarını söyledi.

İkinci tesisi 1999'da faaliyete geçirdiklerini belirten Arslantürk, 2001'de de o dönemin en modern işleme tesisini açtıklarını aktardı.

Arslantürk, fındık ihracatına 1997'de başladıklarını, 2000'den itibaren de İstanbul Sanayi Odasının (İSO) " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" sonuçlarına göre ilk 500 firma sıralamasına girdiklerini vurguladı.

Gelinen noktada hala yatırımlara devam ettiklerini dile getiren Arslantürk, "Yakın gelecekte de 100 bin ton civarında kabuklu fındığı işleyen hacme ulaşacağız. Bu da üretilen Türk fındığının yüzde 15'i demek. Bölgeye ve ülkeye hizmet etmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de hem ihracatı hem ticari hacmi artırarak devam edeceğiz." dedi.

Arslantürk, 300'ün üzerinde kişiye istihdam sağladıklarına işaret ederek, "Yaklaşık 1 milyar 400 milyon civarında hacme ulaşmış durumdayız. Hedef 3 milyar lira ve üzeri bir hacme ulaşmak." diye konuştu.

Şirket olarak 56 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Arslantürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayıyı her geçen gün artırarak devam ediyoruz. Hedefimiz en az 80-90 ülkeye ihracat yapmak. Fındık sektörü üretimde büyüyor, pandemi süreci ve sonrasında üretici de artık arazisi ile ilgilenmeye başladı. Son yıllarda TMO'nun verdiği fiyatın etkisi ve piyasanın da o fiyata uyması hem Türk fındığının geleceğini kurtarma adına hem de ülkeye daha fazla döviz getirme adına iyi yolda ilerliyor. Bizim 4 milyar dolar toplam fındık ihracatındaki hedefimize en az 10 yıl içerisinde ulaşacağımızı düşünüyorum."

Arslantürk, firmanın salgın sürecinde miktar bazında yüzde 10 civarında büyüdüğünü dile getirerek, "2021'de de en az yüzde 10-15 civarında büyümeyi hedefliyoruz. Büyüme devam edecek bundan sonraki dönemde de. İlave yatırımlarımız 2-3 ay içerisinde bitecek, yani yeni sezon öncesi faaliyetlerimizi daha hızlı bir şekilde yapar duruma geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında 2019'a göre 194 basamak birden yükselerek 205'inci sırada yer aldıklarını ve bundan gurur duyduklarını vurgulayan Arslantürk, "Hedef daha da büyüyebilmek. Burada büyümekten kastım çevreye ve ülkeye verdiğimiz ilave katkılar. Biz ülkemizi seviyoruz, bölgemizi seviyoruz. Bütün amacımız daha fazla hizmet verebilmek." değerlendirmesinde bulundu.