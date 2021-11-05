Trabzon'da fındık üreticilerine eğitim verilecek - Son Dakika

Trabzon'da uygulanan, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında üreticilere fidan dikim eğitimi verilecek.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin de (KFMİB) katkılarıyla 4 yıldan beri uygulanan proje kapsamında bahçe yenilemesi yapacak üreticilere, 8-9 Kasım tarihlerinde eğitim verilecek.

Yeni alanlarda tek gövde sistemi dikimi ve mevcut bahçelerdeki budamaların nasıl yapılacağı konusunda Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin tarafından 8 Kasım'da Araklı ve Yomra, 9 Kasım'da ise Ortahisar ve Beşikdüzü ilçelerinde çiftçilere yönelik uygulamalı eğitimler düzenlenecek.

Talepte bulunan ve uygulamalara katılan üreticilere 18 Kasım'dan itibaren de ücretsiz fındık fidanı dağıtılacak.