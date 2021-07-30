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Fındık üreticilerine "erken hasat" uyarısı - Son Dakika

Fındık üreticilerine "erken hasat" uyarısı

30.07.2021 13:56

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, fındığın tam olgunluğa ulaştıktan sonra hasadının yapılması gerektiğini söyledi.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, fındığın tam olgunluğa ulaştıktan sonra hasadının yapılması gerektiğini söyledi.

Ortahisar ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde fındık üreticisi Adnan Kılıç'ın bahçesinde incelemede bulunan Gülbay, AA muhabirine, Trabzon'da fındık hasat tarihinin sahil kesimi için 7, orta kesim için 12, yüksek kesim için ise 20 Ağustos olarak belirlendiğini anımsattı.

Gülbay, fındık üreticilerinden, ilgili kurumların açıkladığı hasat tarihlerine uymalarını isteyerek, "Vatandaşların hasat tarihlerine uymayarak hasada başladıklarına dair bilgiler alıyoruz. Bu konuda bize de şikayetler gelmeye başladı." dedi.

Fındığın çok önemli stratejik bir ürün olduğunun altını çizen Gülbay, "Üretici hasadı zamanında yapmadığı zaman verimde azalma, kilo kaybı, randımanda düşme oluyor ve istenilen ölçekte kaliteli fındık oluşmuyor. Kaliteli fındığın oluşmaması demek ülkemiz için ilimiz için olumsuzluk demek, vatandaşın kazancından düşmesi demek." diye konuştu.

Gülbay, üreticilerin hasat tarihinden önce fındığı toplamamasını arzu ettiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sene bayramın biraz daha erkene gelmesi sebebiyle il dışından gelen hemşehrilerimiz muhtemelen, 'bir daha geri dönüş yapamam' diye biraz daha önce fındığı toplama gayreti içerisinde oldular ama bu çok yanlış bir durum. Hasat zamanı gelmeden fındık hasadının yapılmasını biz istemiyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi fındığı alıyor, randıman düşük olduğu zaman ekonomik olarak ceplerindeki paranın gitmesi demek. Onun için acele etmesinler, hasat tarihlerini bekleyelim. Belirlenen tarihten sonra ürünlerini hasat etmelerini istiyoruz."

Trabzon Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hasan Kozoğlu da üreticilerin kesinlikle hasat zamanı gelmeden ürününü toplamaması gerektiğini söyledi.

Arsin Ziraat Odası Başkanı da olan Kozoğlu, üreticilerin bu dönemde bahçelerini temizlemeleri gerektiğine işaret ederek, "Belirlenen tarihler dışında toplanan fındıklarda su oranı yüksek olduğu için harmana serdiğinizde sağlam fındığınız bile buruşur. Randıman kırıldığı zaman sağlam fındığınız bile haşlak fiyatına alınır." dedi.

Toplanan fındığın çuvallarda değil, açık alanda serilerek saklanması gerektiğini ifade eden Kozoğlu, üstüne branda çekilmemesini de önerdi.

Kozoğlu, bu çağrılara üreticilerin dikkat etmesinin büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, "Fındığın hasat zamanından önce toplanmaması lazım. Birçok fındık çeşidi var, hepsinin oluşum zamanına dikkat edilmesi gerekiyor. Fındığı hasat etme zamanı, ürünün olgunlaştığı, yere döküldüğü zamandır." diye konuştu.

Fındık üreticilerine erken hasat uyarısı
Fındık üreticilerine erken hasat uyarısı
Fındık üreticilerine erken hasat uyarısı
Fındık üreticilerine erken hasat uyarısı
Fındık üreticilerine erken hasat uyarısı
Fındık üreticilerine erken hasat uyarısı
Fındık üreticilerine erken hasat uyarısı
Fındık üreticilerine erken hasat uyarısı
Fındık üreticilerine erken hasat uyarısı

Trabzon, Fındık, Tarım, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fındık üreticilerine 'erken hasat' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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