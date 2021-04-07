Trabzon'da fındıkta kozalak akarı zararlısıyla mücadele için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Trabzon'da fındıkta kozalak akarı zararlısıyla mücadele için çalışma başlatıldı

07.04.2021 17:03
Trabzon'da fındıkta kozalak akarı zararlısıyla mücadele için çalışma başlatıldı, System.String[]

Trabzon'da, fındık zararlıları arasında yer alan ve uç kurumalarıyla üründe azalmaya sebep olan kozalak akarıyla mücadele için çalışma başlatıldı.

Trabzon'da, fındık zararlıları arasında yer alan ve uç kurumalarıyla üründe azalmaya sebep olan kozalak akarıyla mücadele için çalışma başlatıldı.

Fındık bahçelerinde zarara yol açan kozalak akarıyla mücadelede üreticilerin bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından Yomra ilçesindeki İkisu Mahallesi'nde bir üreticiye ait fındık bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Ulusal Fındık Konseyi ve TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Seyis ve bahçe sahibi Sadık Ustaömeroğlu fındık ağaçlarından kozalak akarı topladı.

Ergan, kozalak akarlarını elle toplayıp kendisine teslim eden Ustaömeroğlu'na sembolik olarak 100 lira ödeme yaptı.

"Bu yıl bizim beklentimiz, yüzde 30 civarında verimi etkileyecek"

Sebahattin Arslantürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kozalak akarının bahçelerde bu yıl çok daha fazla görüldüğünü belirtti.

Kozalak akarının fındıkta türlerine göre yüzde 30 ile 70 arasında verim kaybına yol açtığına dikkati çeken Arslantürk, "Bununla mücadelenin mutlaka yapılması gerekiyor. Elle mücadelenin yanında kimyasal mücadele de yapılıyor. Kimyasal mücadelede mutlak suretle ocağın tamamen yıkanması gerekiyor. Bu yıl bizim beklentimiz, yüzde 30 civarında verimi etkileyecek. Kozalak akarı iç kurumalarına neden oluyor. Bir sonraki yıl da verdiği zarar yüzde 70'lere kadar çıkabiliyor. O yüzden bu mücadele çok önem taşıyor." diye konuştu.

Arslantürk, fındığın Türkiye için çok önemli bir ürün olduğunun altını çizerek, "Fındık Türkiye için tarımsal ihracatta çok önemli bir ürün. Fındığın 2 milyar dolar civarında bir ihracat getirisi var. Üreticimizi buradan uyarıyoruz, zararlılara karşı mücadele yapılsın ve fındıktan elde ettiğimiz geliri 2 milyardan 4-5 milyar dolara çıkaralım." dedi.

Eyyüp Ergan da fındıkta verim ve kaliteyi arttırma çalışmaları kapsamında fındık zararlısı böceklerle mücadelede önemli bir yol aldıklarını, şimdi de halk arasında "mantar" olarak bilinen kozalak akarıyla mücadele çalışması başlattıklarını söyledi.

"İnşallah mantarla olan mücadeleyi başarırsak, bilinci yaratırsak fındık verimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Ergan, şunları kaydetti:

"Ekonomiye verdiği katkı nedeniyle bölgemizdeki tarımsal alanların çoğu fındık bahçesi. Bu yüzden zararlılarla mücadelede elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da başarırız, fındık verimini önümüzdeki yıllarda iki katına çıkarırız. Türkiye'de ortalama 600 ile 800 bin ton fındık oluyor. İnşallah bu rakamı 1 milyonun üzerine çıkarırız. Bütün temennimiz bu."

Trabzon, Kozalak, Türkiye, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da fındıkta kozalak akarı zararlısıyla mücadele için çalışma başlatıldı - Son Dakika Ekonomi


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