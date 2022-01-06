Trabzon'da firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da yakalanan firari 2 hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T.G'yi yakalandı.
İ.T.G, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de düzenledikleri operasyonda, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.
M.A. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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