Son Dakika | Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası
03.05.2021 13:41
Son dakika habere göre Trabzon'da bir fırının imalat bölümünde kumar oynadıkları tespit edilen kişilere para cezası verildi.
Trabzon'da bir fırının imalat bölümünde kumar oynadıkları tespit edilen kişilere para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesindeki bir fırında kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, söz konusu fırına operasyon düzenledi.
Operasyonda, fırının imalat bölümünde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.
Kumar oynatılan fırın mühürlenerek kapatıldı.
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