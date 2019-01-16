Trabzon'da Fırtına
1 saat önce
Trabzon'un Çaykara ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle 5 evin çatısı uçtu.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle 5 evin çatısı uçtu. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli rüzgar uyarısı dün akşam saatlerinden itibaren Trabzon'da etkisini gösterdi. Çaykara ilçesindeki Ulucami mahallesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatısı uçtu. Çatısı uçan evlerden bazıları kullanılamaz hale gelirken, mahalle halkı etrafa saçılan çatı malzemelerini temizledi.
(Kemal Çuman/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:21 Kaynak: İHA
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