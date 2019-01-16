Trabzon'da Fırtına
1 saat önce
Trabzon'da etkili olan fırtına dolayısıyla 4 kamu binası ile 200 evin çatısı uçtu.
Trabzon
'da etkili olan fırtına dolayısıyla 4 kamu binası ile 200 evin çatısı uçtu.
Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde zaman zaman hızı saatte 110 kilometreye ulaşan fırtınanın etkili olduğu belirtildi.
Fırtına sebebiyle 4 kamu binası ile 200 evin çatısının uçtuğu, bazı ilçelerde enerji nakil hatlarında oluşan hasar dolayısıyla elektrik kesintisi yaşandığı vurgulandı.
Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:54 Kaynak: AA
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