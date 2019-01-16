Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fırtına

Trabzon'da Fırtına

1 saat önce

Trabzon'da etkili olan fırtına dolayısıyla 4 kamu binası ile 200 evin çatısı uçtu.

Trabzon'da Fırtına, System.String[]
Trabzon'da etkili olan fırtına dolayısıyla 4 kamu binası ile 200 evin çatısı uçtu.

Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde zaman zaman hızı saatte 110 kilometreye ulaşan fırtınanın etkili olduğu belirtildi.

Fırtına sebebiyle 4 kamu binası ile 200 evin çatısının uçtuğu, bazı ilçelerde enerji nakil hatlarında oluşan hasar dolayısıyla elektrik kesintisi yaşandığı vurgulandı.

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:54 Kaynak: AA

AFAD, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı Ekmek Teknesi İçin Ölümüne Mücadele Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:09:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fırtına
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]