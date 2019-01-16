Trabzon'da Fırtına 200 Konut ve 4 Kamu Binasına Zarar Verdi
54 dakika önce
Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına nedeniyle 200 konut ve 4 kamu binası zarar gördü.
Trabzon
'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına nedeniyle 200 konut ve 4 kamu binası zarar gördü.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli rüzgar uyarısı dün akşam saatlerinden itibaren Trabzon'da etkisini gösterdi. Trabzon genelinde etkili olan ve zaman zaman hızı 110 km/saate ulaşan fırtına nedeniyle 200 konut ve 4 kamu binası zarar gördü. Özellikle Çaykara
ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evler kullanılmaz hale geldi. Zarar gören kamu binalarının çatıları uçarken, fırtına nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandı. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:09 Kaynak: İHA
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