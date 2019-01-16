Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fırtınada Çatılar Uçtu, Ahırın Duvarı Yıkıldı

Trabzon'da Fırtınada Çatılar Uçtu, Ahırın Duvarı Yıkıldı

2 saat önce

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde gece etkili olan fırtına, evlerin çatısını uçurdu.

Trabzon'da Fırtınada Çatılar Uçtu, Ahırın Duvarı Yıkıldı, System.String[]
TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde gece etkili olan fırtına, evlerin çatısını uçurdu. Şiddetli rüzgarda çatısı yıkılan ahırda bulunan bir koyun telef oldu. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Aşık da rüzgarda savrulan kapının başına çarpmasıyla yaralandı. 

Dernekpazarı'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, ilçede bulunan bazı evlerin çatısı uçtu. Bölgede gece yarısı şiddetini artıran fırtınada çatısı yıkılan ahırda bulunan bir koyun ise telef oldu. Fırtınada, bir evin terasına ait beton duvar, yol üzerinde park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Hasara neden olan fırtınada, vatandaşlar da, çevreye saçılan çatı ve enkaz parçalarını temizlemeye çalıştı.

BELEDİYE BAŞKANI YARALANDI

Öte yandan, Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık da, Kondu Mahallesi'ndeki evinde fırtına esnasında rüzgarda savrulan kapının başına çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Burnundan yaralanan Aşık, "Sabaha kadar ayaktaydık. Bölgemizde maddi hasar var. Ölen ya da yaralanan olmaması tek sevindirici durumu" dedi.

- Dernekpazarıtrabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:19 Kaynak: DHA

Mehmet Aşık, Dernekpazarı, 3. Sayfa
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