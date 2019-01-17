Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fırtınada Zarar Gören 226 Binada Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Trabzon'da Fırtınada Zarar Gören 226 Binada Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

44 dakika önce

Trabzon'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören binalarda hasar tespit çalışmaları başladı.

Trabzon'da Fırtınada Zarar Gören 226 Binada Hasar Tespit Çalışmaları Başladı, System.String[]
Trabzon'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören binalarda hasar tespit çalışmaları başladı.

Trabzon genelinde önceki akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Özellikle Çaykara ilçesinde etkili olan ve zaman zaman hızı 110 km/saate ulaşan fırtına nedeniyle zarar gören 226 binada AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları başladı. Bazı evlerin kullanılmaz hale geldiği fırtınada elektrik kesintileri de yaşandı. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 56 binada incelemeler tamamlanırken, 170 binada ise hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:59 Kaynak: İHA

Çaykara, AFAD, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmek Teknesi İçin Ölümüne Mücadele Etti MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı

Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi Gözü Dönen Genç, Annesine Cinsel Saldırıyla Suçladığı Ambulans Şoförünü Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:43:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fırtınada Zarar Gören 226 Binada Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]