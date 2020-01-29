Trabzon'da freni boşalan minibüsten atlayan 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da freni boşalan minibüsten atlayan 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Trabzon'da freni boşalan minibüsten atlayan 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde freni boşalan minibüsten atlayan 4 yolcu yaralandı.

Trabzon'da freni boşalan minibüsten atlayan 4 kişi yaralandı, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde freni boşalan minibüsten atlayan 4 yolcu yaralandı.

Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde, durakta yolcu almak için bekleyen yolcu minibüsü freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etti.

Bu sırada sürücüsü dışarıda olan minibüste bekleyen 4 yolcu, panikleyerek kendilerini yola attı.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan minibüs, boş bir arazide durabildi.

Yıldızlı Mahallesi, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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