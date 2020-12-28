Trabzon'da freni boşalan otomobil, başka bir otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Trabzon'da freni boşalan otomobil, başka bir otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
28.12.2020 22:15
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişide yaralandı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişide yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Düzköy Mahallesi'nde Ahmet Kandemir idaresindeki 55 DC 442 plakalı otomobil, freninin boşalması sonucu Adem Kandemir'in kullandığı 16 VY 441 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan 16 VY 441 plakalı otomobil, yaklaşık 25 metrelik şarampole devrildi.
Araçta bulunan Havva Gören hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi Vakfıkebir ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
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