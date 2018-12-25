Trabzon'da Fuhuş Operasyonu: 11 Gözaltı
1 saat önce
TRABZON'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 11 kadın gözaltına alındı.
TRABZON'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 11 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çömlekçi
Mahallesi Yalı Caddesi'nde denetimde bulundu. Denetimlerde fuhuş yaptıkları iddiasıyla 11 kadın gözaltına aldı. Kadınlar, haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında 'Çevreye rahatsızlık vermek'ten işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Kadınların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:49 Kaynak: DHA
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