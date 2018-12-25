Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fuhuş Operasyonu: 11 Gözaltı

Trabzon'da Fuhuş Operasyonu: 11 Gözaltı

1 saat önce

TRABZON'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 11 kadın gözaltına alındı.

Trabzon'da Fuhuş Operasyonu: 11 Gözaltı, System.String[]
TRABZON'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 11 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi'nde denetimde bulundu. Denetimlerde fuhuş yaptıkları iddiasıyla 11 kadın gözaltına aldı. Kadınlar, haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında 'Çevreye rahatsızlık vermek'ten işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Kadınların işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:49 Kaynak: DHA

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