Trabzon'da eşzamanlı fuhuş operasyonu: 20'si yabancı uyruklu, 47 kadın yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da eşzamanlı fuhuş operasyonu: 20'si yabancı uyruklu, 47 kadın yakalandı

17.11.2022 18:02

Trabzon'da polis ekiplerince 22 şüpheli şahsa yönelik olarak eş zamanlı düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 20'si yabancı uyruklu 47 kadın yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve bağlı birimlerce fuhuş ile mücadele kapsamında yapılan uzun süreli çalışmada 22 şahıs tespit edildi. 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçuyla ilgili yapılan çalışmada tespit edilen şahısların ikamet ve işyerlerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı

22 GÖZALTINA GÖNDERİLDİ

Saat 04.00 sıralarında önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekiplerce 22 şüpheli şahıs ile müşteri ve yer temin etmek suretiyle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 20'si yabancı uyruklu 47 kadın yakalandı. Gözaltına alınan 22 şüpheli şahıstan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAĞLIK TESTİNE SOKULACAKLAR

Yakalanan kadınlar ise AIDS, frengi, hepatit gibi bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi. Sağlık işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da eşzamanlı fuhuş operasyonu: 20'si yabancı uyruklu, 47 kadın yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da eşzamanlı fuhuş operasyonu: 20'si yabancı uyruklu, 47 kadın yakalandı - Son Dakika
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