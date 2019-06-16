Son Dakika Haberleri: Trabzon'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
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Trabzon'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

1 saat önce

TRABZON'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 28 kadın gözaltına alındı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı, System.String[]
TRABZON'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 28 kadın gözaltına alındı.
İl  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte Taşbaşı mevkisinde tespit edilen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gruplar halinde yaklaşık 200 polisin görev aldığı operasyonda; fuhuş yaptıkları iddiasıyla aralarında UkraynaGürcistanAzerbaycan, Rusya, KırgızistanÖzbekistan ve Ermenistan uyruklu 28 kadın gözaltına aldı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen kadınların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
Polis, Trabzon, Güncel
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