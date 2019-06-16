Trabzon'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
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TRABZON'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 28 kadın gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
TRABZON'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 28 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, kentte Taşbaşı mevkisinde tespit edilen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gruplar halinde yaklaşık 200 polisin görev aldığı operasyonda; fuhuş yaptıkları iddiasıyla aralarında Ukrayna
, Gürcistan
, Azerbaycan
, Rusya, Kırgızistan
, Özbekistan
ve Ermenistan
uyruklu 28 kadın gözaltına aldı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen kadınların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Trabzon
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