Trabzon'da Fuhuş Operasyonu
56 dakika önce
Trabzon'da yapılan operasyon sonucunda, 13 kadın hakkında fuhuş yaptıkları iddiasıyla idari işlem yapıldı.
Trabzon
'da yapılan operasyon sonucunda, 13 kadın hakkında fuhuş yaptıkları iddiasıyla idari işlem yapıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi
Mahallesi Yalı Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 13 kadın hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca fuhuş yaptıkları iddiasıyla idari işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:03 Kaynak: AA
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