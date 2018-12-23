Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

56 dakika önce

Trabzon'da yapılan operasyon sonucunda, 13 kadın hakkında fuhuş yaptıkları iddiasıyla idari işlem yapıldı.

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Trabzon'da yapılan operasyon sonucunda, 13 kadın hakkında fuhuş yaptıkları iddiasıyla idari işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 13 kadın hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca fuhuş yaptıkları iddiasıyla idari işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:03 Kaynak: AA

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