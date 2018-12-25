Trabzon'da Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kadın hakkında işlem yapıldı.
Trabzon
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kadın hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, fuhuşla mücadele kapsamında Çömlekçi
Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde denetim ve kontroller yapıldı. Yapılan denetim ve kontrollerde 11 kadın gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınlardan her birine, Kabahatler Kanunu kapsamında çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:14 Kaynak: AA
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