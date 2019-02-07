Trabzon'da Fuhuş Operasyonu
2 saat önce
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kadın hakkında işlem yapıldı.
Trabzon
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kadın hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi
Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 8 kadın gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne getirilen kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldığı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:26 Kaynak: AA
Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük
Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 19 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti
Fuhuş İçin Yer Teminine Gözaltı
Antalya Manavgat'ta Berber Dükkanında 'Özel Fuhuş Odası'