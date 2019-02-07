Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

2 saat önce

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kadın hakkında işlem yapıldı.

Trabzon'da Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kadın hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 8 kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:26 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 19 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti

Fuhuş İçin Yer Teminine Gözaltı Antalya Manavgat'ta Berber Dükkanında 'Özel Fuhuş Odası'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:30:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]