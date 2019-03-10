Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 18 kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen kadınlar hakkında, Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:45 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
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