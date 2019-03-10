Trabzon'da Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi hakkında işlem yapıldı.
Trabzon
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, Çömlekçi
Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 18 kadın gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne getirilen kadınlar hakkında, Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:45 Kaynak: AA
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