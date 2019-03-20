Trabzon'da Fuhuş Operasyonu
50 dakika önce
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi hakkında işlem yapıldı.
Trabzon
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, Çömlekçi
Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 9 kadın gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne getirilen kadınlar hakkında, Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:53 Kaynak: AA
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