Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

50 dakika önce

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 9 kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen kadınlar hakkında, Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:53 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
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