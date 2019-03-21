Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı.

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Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 10 kadın ile "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen kadınlar ve İ.K hakkında, Kabahatler Kanunu kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından idari işlem yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:18 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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