Trabzon'da Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kadın yakalandı.
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhuş olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi'nde yapılan denetimlerde 9 kadın gözaltına alındı.
Kadınlar hakkında, Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:50 Kaynak: AA
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