Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kadın yakalandı.

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Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhuş olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi'nde yapılan denetimlerde 9 kadın gözaltına alındı.

Kadınlar hakkında, Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:50 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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