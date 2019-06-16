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Trabzon'da fuhuş operasyonu

34 dakika önce

Trabzon'da polisin fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 28 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu, System.String[]
Trabzon'da polisin fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 28 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 28 yabancı uyruklu kadın fuhuşla mücadele kapsamında alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında çevreye rahatsızlık vermekten gerekli idari işlem yapılırken, denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Çömlekçi, Trabzon, 3. Sayfa
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