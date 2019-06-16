Trabzon'da fuhuş operasyonu
34 dakika önce
Trabzon'da polisin fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 28 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
'da polisin fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 28 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam Çömlekçi
Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 28 yabancı uyruklu kadın fuhuşla mücadele kapsamında alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında çevreye rahatsızlık vermekten gerekli idari işlem yapılırken, denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - TRABZON
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