Son Dakika Haberleri: Trabzon'da fuhuş operasyonu
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Trabzon'da fuhuş operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 19 kadın yakalandı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu, System.String[]
Trabzon'da fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 19 kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, 19 kadın gözaltına alındı.
Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:29 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
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