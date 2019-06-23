Trabzon'da fuhuş operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 19 kadın yakalandı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:29 Kaynak: AA
'da fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 19 kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi
Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, 19 kadın gözaltına alındı.
Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.
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