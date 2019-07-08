Son Dakika Haberleri: Trabzon'da fuhuş operasyonu
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Trabzon'da fuhuş operasyonu

6 dakika önce

Trabzon'da düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince Çömlekçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde yapılan denetim ve kontrollerde, 4'ü yabancı uyruklu 7 kadın, mağdur sıfatıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan otel sahibi C.Ö. ile çalışanı T.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada, yabancı uyruklu 4 k
adının sınır dışı edileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:24 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Polis, Güncel
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