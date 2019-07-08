Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon'da düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Trabzon'da düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince Çömlekçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde yapılan denetim ve kontrollerde, 4'ü yabancı uyruklu 7 kadın, mağdur sıfatıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan otel sahibi C.Ö. ile çalışanı T.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, yabancı uyruklu 4 k

adının sınır dışı edileceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!

Trafikte magandaların saldırısına uğrayan hamile kadın, dehşet anlarını anlattı

Elleri ve ayakları bağlanan kardeşler, boş dükkanda 4 gün boyunca dehşeti yaşadı

Hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan şahıs, ifade vermek için polis amirliğine geldi