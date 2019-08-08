Son Dakika Haberleri: Trabzon'da fuhuş operasyonu
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Trabzon'da fuhuş operasyonu

26 dakika önce

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kadın yakalandı.

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Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 9 kadın gözaltına alındı.
Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı.
Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:52 Kaynak: AA
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