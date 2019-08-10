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Trabzon'da fuhuş operasyonu

24 dakika önce

Trabzon'da fuhuş operasyonunda 12 kişi yakalandı.

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Trabzon'da fuhuş operasyonunda 12 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde 12 kişi gözaltına alındı.
Bu kişiler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:30 Kaynak: AA
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