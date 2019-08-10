Trabzon'da fuhuş operasyonu
24 dakika önce
Trabzon'da fuhuş operasyonunda 12 kişi yakalandı.
Trabzon Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:30 Kaynak: AA
'da fuhuş operasyonunda 12 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi
Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde 12 kişi gözaltına alındı.
Bu kişiler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.
HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır Son dakika! Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz YKS'de baraj altı kalan siyam ikizleri, Emine Erdoğan sayesinde üniversiteli oluyor