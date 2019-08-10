Son Dakika Haberleri: Trabzon'da fuhuş operasyonu
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Trabzon'da fuhuş operasyonu

9 dakika önce

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 12 kadın hakkında işlem yaptı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu, System.String[]
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 12 kadın hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde; 12 kadın fuhuşla mücadele kapsamında yakalanarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında (çevreye rahatsızlık vermekten) idari işlem yapıldı. - TRABZON
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:45 Kaynak: İHA
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