Trabzon'da fuhuş operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kadın yakalandı.
Trabzon Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:34 Kaynak: AA
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi
Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 18 kadın gözaltına alındı.
Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı.
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