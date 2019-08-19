Son Dakika Haberleri: Trabzon'da fuhuş operasyonu
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Trabzon'da fuhuş operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kadın yakalandı.

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Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 18 kadın gözaltına alındı.
Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı.
Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:34 Kaynak: AA
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