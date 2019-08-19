Son Dakika Haberleri: Trabzon'da fuhuş operasyonu
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Trabzon'da fuhuş operasyonu

1 saat önce

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 18 kadın hakkında işlem yaptı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu, System.String[]
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 18 kadın hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 18 kadın yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem yapıldı. - TRABZON
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Çömlekçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:52 Kaynak: İHA
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