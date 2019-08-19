Trabzon'da fuhuş operasyonu
1 saat önce
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 18 kadın hakkında işlem yaptı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:52 Kaynak: İHA
ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 18 kadın hakkında işlem yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Çömlekçi
Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 18 kadın yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem yapıldı. - TRABZON
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