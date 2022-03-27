Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı

27.03.2022 19:28
Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, belirlenen bir otele operasyon düzenlendi.

Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Bürosu, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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