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Trabzon'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonları düzenlendi - Son Dakika

Trabzon'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonları düzenlendi

06.02.2022 15:09
Trabzon'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonları düzenlendi

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli, birlikte oldukları şahıslar ve yer temin edenler ile iki ayrı noktadaki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli, birlikte oldukları şahıslar ve yer temin edenler ile iki ayrı noktadaki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Ahlak Büro ekiplerince, adli makamlardan alınan arama kararının ardından Ortahisar ilçesindeki bir otele operasyon düzenlendi.

Operasyonda, otelde fuhuş yapmak amacıyla bulunduğu tespit edilen 4 kişi, birlikte oldukları şahıslar ve yer temin edenler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan işlem başlatıldı.

Öte yandan, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği'nce de adli makamlardan alınan arama kararına istinaden B.K'nin bulunduğu araç ve üzerinde arama yapıldı. Aramada, bir miktar esrar ile uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Ayrıca, Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada da Ü.Y'nin üzerinde arama yapıldı. Aramada bir miktar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonları düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonları düzenlendi - Son Dakika
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