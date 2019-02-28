Trabzon'da Fuhuşla Mücadele
57 dakika önce
Trabzon'da, fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından işlem yapılan 2 otele, 90 gün kapatma cezası verildi.
Trabzon
'da, fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından işlem yapılan 2 otele, 90 gün kapatma cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamada, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi
Mahallesi'nde faaliyet gösteren 2 otel hakkında Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca işlem yapıldığı belirtildi.
Otellere, "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından 90'ar gün kapatma cezası verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:43 Kaynak: AA
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