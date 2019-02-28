Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fuhuşla Mücadele

Trabzon'da Fuhuşla Mücadele

57 dakika önce

Trabzon'da, fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından işlem yapılan 2 otele, 90 gün kapatma cezası verildi.

Trabzon'da Fuhuşla Mücadele, System.String[]
Trabzon'da, fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından işlem yapılan 2 otele, 90 gün kapatma cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren 2 otel hakkında Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca işlem yapıldığı belirtildi.

Otellere, "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından 90'ar gün kapatma cezası verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:43 Kaynak: AA

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