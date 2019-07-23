Son Dakika Haberleri: Trabzon'da fuhuşla mücadele
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Trabzon'da fuhuşla mücadele

34 dakika önce

Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trabzon'da fuhuşla mücadele, System.String[]
Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında 9 kişi hakkında işlem yapıldı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, fuhuşla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar dolayısıyla Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde denetim ve kontrol gerçekleştirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kabahatler Kanunu kapsamında 9 kadın hakkında idari işlem yapıldı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Çömlekçi, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:03 Kaynak: AA
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