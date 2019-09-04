Son Dakika Haberleri: Trabzon'da fuhuşla mücadele
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da fuhuşla mücadele

3 saat önce

Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında bazı ev ve iş yerleri denetlendi.

Trabzon'da fuhuşla mücadele, System.String[]

Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında bazı ev ve iş yerleri denetlendi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğünce fuhuşla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından Çömlekçi ve Hızırbey mahallelerinde faaliyet gösteren bazı iş yeri ve evler denetlendi.

Denetim sonucunda, "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından işlem yapılan 4 adres için 30'ar gün kapatma cezası kararı alındı.

Çömlekçi, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız
Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tayfun Kahraman atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:15:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da fuhuşla mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]