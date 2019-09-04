Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında bazı ev ve iş yerleri denetlendi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğünce fuhuşla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından Çömlekçi ve Hızırbey mahallelerinde faaliyet gösteren bazı iş yeri ve evler denetlendi.

Denetim sonucunda, "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından işlem yapılan 4 adres için 30'ar gün kapatma cezası kararı alındı.