Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında 25 bayan hakkında işlem yapıldı

Trabzon'da polis ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptığı operasyonda 25 bayan hakkında işlem yaptı.



Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptıkları operasyonda 25 bayanı yakalayarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.



Bayanlardan yabancı uyruklu 4'ü sınırdışı edilirken, 21 bayan için de kabahatler kanunundan işlem yapılarak idari para cezasına çarptırıldı. - TRABZON