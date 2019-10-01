Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında 25 bayan hakkında işlem yapıldı
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Trabzon'da polis ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptığı operasyonda 25 bayan hakkında işlem yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:43 Kaynak: İHA
Trabzon'da polis ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptığı operasyonda 25 bayan hakkında işlem yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptıkları operasyonda 25 bayanı yakalayarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.
Bayanlardan yabancı uyruklu 4'ü sınırdışı edilirken, 21 bayan için de kabahatler kanunundan işlem yapılarak idari para cezasına çarptırıldı. - TRABZON
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