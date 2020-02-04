Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında 32 bayan hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Trabzon'da polis ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptığı operasyonda 32 bayan hakkında işlem yaptı.



Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptıkları operasyonda 32 bayanı yakalayarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.



Bayanlara kabahatler kanunundan işlem yapılarak idari para cezası verilirken, 2 yabancı uyruklu bayan ise sınır dışı edildi. - TRABZON