Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında 39 bayan hakkında yasal işlem - Son Dakika

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptıkları denetimlerde, fuhuşla mücadele kapsamında 39 bayan hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yaptı.



Ekipler ayrıca yaptıkları denetimlerde ülkemize illegal yollardan giriş ve vize ihlali konuları ile ilgili 3 yabancı uyruklu şahsı yakalayarak "Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ederken "Emre aykırı davranış, sarhoşluk, gürültü, çevreyi rahatsız Etme, yasa dışı bahis" ve diğer konularla ilgili 61 şahıs hakkında idari işlem yaptı.



Öte yandan trafik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde ise 10 bin 899 araç ve sürücüsü kontrol edilirken bin 827 araç sürücüsüne ve tescil plakasına toplam 676 bin 55 TL cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca çevreye rahatsızlık veren, gürültü çıkaran, abartı egzoz kullanan 124 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı düzenledi. - TRABZON