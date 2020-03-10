Trabzon'da gece 2 ayrı noktada çıkan orman yangınının gündüz görüntüleri - Son Dakika

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Trabzon'da gece 2 ayrı noktada çıkan orman yangınının gündüz görüntüleri
7 saat önce
Trabzon'da gece 2 ayrı noktada çıkan orman yangınının gündüz görüntüleri.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:48 Kaynak: DHA
Trabzon'da gece 2 ayrı noktada çıkan orman yangınının gündüz görüntüleri
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