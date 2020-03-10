Trabzon'da gece 2 ayrı noktada çıkan orman yangınının gündüz görüntüleri-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da gece 2 ayrı noktada çıkan orman yangınının gündüz görüntüleri-2 - Son Dakika

Trabzon'da gece 2 ayrı noktada çıkan orman yangınının gündüz görüntüleri-2

6 saat önce

Trabzon'da gece 2 ayrı noktada çıkan orman yangınının gündüz görüntüleri-2.

Trabzon'da gece 2 ayrı noktada çıkan orman yangınının gündüz görüntüleri-2

Trabzon'da gece 2 ayrı noktada çıkan orman yangınının gündüz görüntüleri-2

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:14 Kaynak: DHA
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