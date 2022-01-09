Üye Girişi
Trabzon'da geçen yıl 13 bin 821 işletme denetlendi - Son Dakika

Trabzon'da geçen yıl 13 bin 821 işletme denetlendi

09.01.2022 15:28
Trabzon'da geçen yıl 13 bin 821 işletme denetlendi

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, 2021 yılında il genelinde gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerde toplamda 2 milyon 148 bin 844 lira tutarında idari para cezası uygulandığı bildirdi.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, 2021 yılında il genelinde gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerde toplamda 2 milyon 148 bin 844 lira tutarında idari para cezası uygulandığı bildirdi.

Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplamda 8 bin 645 gıda ve yem işletmesi bulunduğunu belirtti.

İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde çalışan 111 gıda kontrol görevlisi tarafından bu işletmelerin 13 bin 821'inin denetime tabi tutulduğunu ifade eden Gülbay, 2021 yılının tüm dünyada olduğu gibi ülkede de etkisi altına alan ve halen devam etmekte olan Kovid-19 salgını nedeniyle kendileri açısından oldukça yoğun bir yıl olarak geçtiğini ve mesai mevhumu gözetmeksizin sürekli saha da olduklarını ifade etti.

Gülbay, güvenilir gıdaya erişim için çiftlikten çatala, tarladan sofraya kadar gıda ürünlerinin üretim, dağıtım, satış ve toplu tüketim alanlarına yönelik denetimler yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2021 yılı boyunca yapılan denetim ve kontrollerde toplamda 3 bin 170 numune alındı. Alo 174 Gıda İhbar ve Şikayet hattı ile ilgili olarak ise 285 başvuru alınarak, 276 başvuru incelenerek sonuçlandırıldı. 9 başvurunun işlemleri ise devam etmektedir, ayrıca Alo 174 bildirimlerinde 13 işletmeye idari para cezası uygulandı."

Geçtiğimiz yıl içerisinde gıda işletmelerine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini ve özellikle tüketiciyi aldatma, taklit ve tağşiş konularında yoğun denetimler yaptıklarını belirten Gülbay, "Bu denetimlerde 81 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı. Tüketiciyi yanıltıcı ürün ve işletmelere yönelik denetimler 2022 yılında da artarak devam edecektir. 2021 yılı içerisindeki bu denetimlerde gıda işletmelerine toplam 2 milyon 148 bin 844 lira tutarında idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Gülbay, tüketicilerin satın aldıkları gıdalarla ilgili şikayetlerini "Alo 174 Gıda Hattı" ve 0501 174 0174 WhatsApp şikayet hatlarını arayarak ihbarda bulunabileceklerini de bildirdi.?????

YORUMLAR
500

Para Cezası, Trabzon, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da geçen yıl 13 bin 821 işletme denetlendi - Son Dakika


Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
15:05
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54
Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu         
14:28
Şehit teğmenin cenazesinde duygu dolu anlar! Namazını ağabeyi kıldırdı Şehit teğmenin cenazesinde duygu dolu anlar! Namazını ağabeyi kıldırdı         
14:08
2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi 2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi         
11:54
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı! Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı!         
11:45
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31

Son Dakika Haberleri
14:54 Babasından şiddet gören 15 yaşındaki kız, kendini 4. kattan boşluğa bıraktı
14:54 Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı
14:27 Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu
14:26 Gizemli ev! Ay'daki uzay keşif aracının kamerasına yansımıştı! Sırrı çözüldü!
13:54 Kilolu görünümüyle eleştirilmişti! Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü
13:39 Son Dakika! Bakan Akar 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız
13:22 Pandeminin etkisi! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kuryelik oldu!
13:15 Fenerbahçe'de yeni isim iddiası: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor
13:02 Yeni gelişme! Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı
12:47 Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllığına geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 15:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da geçen yıl 13 bin 821 işletme denetlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement