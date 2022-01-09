Trabzon'da geçen yıl 13 bin 821 işletme denetlendi - Son Dakika

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, 2021 yılında il genelinde gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerde toplamda 2 milyon 148 bin 844 lira tutarında idari para cezası uygulandığı bildirdi.

Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplamda 8 bin 645 gıda ve yem işletmesi bulunduğunu belirtti.

İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde çalışan 111 gıda kontrol görevlisi tarafından bu işletmelerin 13 bin 821'inin denetime tabi tutulduğunu ifade eden Gülbay, 2021 yılının tüm dünyada olduğu gibi ülkede de etkisi altına alan ve halen devam etmekte olan Kovid-19 salgını nedeniyle kendileri açısından oldukça yoğun bir yıl olarak geçtiğini ve mesai mevhumu gözetmeksizin sürekli saha da olduklarını ifade etti.

Gülbay, güvenilir gıdaya erişim için çiftlikten çatala, tarladan sofraya kadar gıda ürünlerinin üretim, dağıtım, satış ve toplu tüketim alanlarına yönelik denetimler yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2021 yılı boyunca yapılan denetim ve kontrollerde toplamda 3 bin 170 numune alındı. Alo 174 Gıda İhbar ve Şikayet hattı ile ilgili olarak ise 285 başvuru alınarak, 276 başvuru incelenerek sonuçlandırıldı. 9 başvurunun işlemleri ise devam etmektedir, ayrıca Alo 174 bildirimlerinde 13 işletmeye idari para cezası uygulandı."

Geçtiğimiz yıl içerisinde gıda işletmelerine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini ve özellikle tüketiciyi aldatma, taklit ve tağşiş konularında yoğun denetimler yaptıklarını belirten Gülbay, "Bu denetimlerde 81 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı. Tüketiciyi yanıltıcı ürün ve işletmelere yönelik denetimler 2022 yılında da artarak devam edecektir. 2021 yılı içerisindeki bu denetimlerde gıda işletmelerine toplam 2 milyon 148 bin 844 lira tutarında idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Gülbay, tüketicilerin satın aldıkları gıdalarla ilgili şikayetlerini "Alo 174 Gıda Hattı" ve 0501 174 0174 WhatsApp şikayet hatlarını arayarak ihbarda bulunabileceklerini de bildirdi.?????