Trabzonlu elektrik ustası ağaç parçalarını adeta sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika
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Trabzonlu elektrik ustası ağaç parçalarını adeta sanat eserine dönüştürüyor

03.09.2022 11:07
Trabzonlu elektrik ustası ağaç parçalarını adeta sanat eserine dönüştürüyor

Trabzon'da geçirdiği iş kazasında ağır yaralanan elektrik teknikeri Murat Sancak'ın, tedavi sürecinde hobi olarak başladığı ahşap el sanatı, geçim kapısı oldu.

Trabzon'da geçirdiği iş kazasında ağır yaralanan elektrik teknikeri Murat Sancak'ın, tedavi sürecinde hobi olarak başladığı ahşap el sanatı, geçim kapısı oldu.

Akçaabat ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Sancak, yaklaşık 1,5 yıl önce elektrik ustası olarak çalıştığı özel bir şirkette iş kazası geçirdi.

Beli ve kaburgaları kırılan bir çocuk babası Sancak, tedavi sürecinde hobi olarak başladığı ahşap el sanatında kendisini geliştirdi.

Köprübaşı ilçesindeki bir apartmanın bodrum katını atölyeye dönüştüren Sancak, burada ahşaptan hayvan figürleri ve avizelerin de aralarında bulunduğu çeşitli dekoratif ürünler yapıyor.

Sancak, AA muhabirine, meslek lisesinden mezun olduktan sonra elektrik-elektronik üzerine hem Trabzon'da hem de il dışındaki özel firmalarda çalıştığını söyledi.

Mesleğinde yıllar içinde kendisi geliştirdiğini ifade eden Sancak, yaşadığı iş kazası sonrasında zor günler geçirdiğini belirtti.

Sancak, küçük yaşlarda da ilgi duyduğu ahşap el sanatının tedavi sürecinde hobiye dönüştüğünü anlatarak, "Ahşabı seviyordum ama elimin bu işe yatkın olduğunu tedavi döneminde fark ettim. Evin bir odasını ahşap ürünlerle doldurdum, eşim de 'Bir odayı kapattın ne olacak?' diye sorunca ben de atölye kiralamaya karar verdim." dedi.

"Gördükleriniz yapabileceklerimin aynasıdır"

Farklı eserleri yapan kişilere özendiğinin altını çizen Sancak, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada veya yurt dışındaki insanların değişik ürünler yaptıklarını görünce, 'Neden bizde böyle insanlar yok, biz neden yapamıyoruz?' diye eleştiriyordum. Artık kendimizi geliştirmemiz gerektiğine karar verdim ve normal bir ahşabı yontarak eserler yapmak istemedim. Gördükleriniz, yapabileceklerimin aynasıdır. İmkanım olsa daha farklı ürünler yapabilirim. Ürünlerimde sevdiğim, beğendiğim hayvan figürlerine saat ve aydınlatma lambası takarak farklılık yaratıyorum."

Sancak, sesli komut alan ve hareketli ürünler yapmak istediğini de dile getirerek, "Yaptığım ürünlerle insanları şaşırtmak istiyorum. Sıradanlaşmış şeyleri sevmem, farklı ürünler yapmayı seviyorum." dedi.

Her ürünü farklı sürelerde hazırladığını ifade eden Sancak, şunları kaydetti:

"2 metre 85 santimetrelik akreplerimi bir ayda yapıyorum. Sadece bir ürün yapmam, hemen hemen hepsi lambası olan, sökülüp takılabilen, katlanabilir, planlı ve tasarımlıdır. Tamamen el işçiliğiyle, törpü, iskarpela ve hızar gibi aletler de kullanarak yapıyorum. Ürünlerin çizimleri, elektrik ve elektronik aksamları da tamamen bana ait. Gördüğüm şeyleri değiştirerek, tamamen kafamdan model çizip, üretiyorum."

Sancak, gürgen, armut, kiraz ve ceviz ağacından, aralarında balık, arı, akrep, yengeç, masa saati, avize, örümcek, kelebek, lambader ve geminin de bulunduğu çeşitli eşyalar hazırladığını aktardı.

Murat Sancak, ürünlerini sosyal medya üzerinden 350 ile 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzonlu elektrik ustası ağaç parçalarını adeta sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

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